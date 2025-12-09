Двум баскетболиста «Десны» запретили играть из-за ставок на матчи РФБ: двух игроков брянской «Десны» дисквалифицировали на два года

Комиссия, рассмотрев на своем заседании информацию о заключаемых спортсменами в букмекерских конторах и тотализаторах пари на матчи Газпромбанк Кубка России, постановила дисквалифицировать на 24 месяца (до 8 декабря 2027 года) двух игроков брянской «Десны» — центрового Сергея Жулькова и форварда Ивана Мохнарылова, — говорится в сообщении.

В текущем сезоне Высшей лиги брянская команда лидирует, выиграв 12 из 14 матчей. Жульков сыграл 13 игр, пять раз выходил в стартовом составе, набирая в среднем 10,5 очка и делая 7,3 подбора за матч. Мохнарылов принял участие в 10 играх, зарабатывая по 4,9 очка и 1,1 подбора за встречу.

Ранее хоккеист «Спартака» Иван Морозов получил всего месяц дисквалификации от РУСАДА после провала допинг-пробы, в которой были обнаружены следы наркотика. Первоначально спортсмену грозило четыре года отстранения. Сам хоккеист признал вину, раскаялся и прошел реабилитацию.