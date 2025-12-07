Российского баскетболиста арестовали во время матча Баскетболисту Максиму Новикову грозит до 10 лет тюрьмы из-за мошенничества

В Москве во время любительского матча был задержан 18-летний баскетболист и участник проекта MO.BASKET Максим Новиков, передает «Чемпионат». Спортсмену было предъявлено обвинение в причастности к крупному мошенничеству.

По словам подруги Новикова, он стал жертвой кибермошенников. Злоумышленники убедили его, что он и его семья могут быть обвинены в связях с террористической организацией после фиктивного оформления кредита из-за якобы взлома «Госуслуг».

Под предлогом «легализации» своих доходов мошенники вовлекли молодого спортсмена в схему передачи посылки. Он думал, что работает со спецслужбами.

В данный момент игрок находится под арестом. Новикову может грозить до 10 лет лишения свободы.

