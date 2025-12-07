ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 12:37

Российского баскетболиста арестовали во время матча

Баскетболисту Максиму Новикову грозит до 10 лет тюрьмы из-за мошенничества

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Москве во время любительского матча был задержан 18-летний баскетболист и участник проекта MO.BASKET Максим Новиков, передает «Чемпионат». Спортсмену было предъявлено обвинение в причастности к крупному мошенничеству.

По словам подруги Новикова, он стал жертвой кибермошенников. Злоумышленники убедили его, что он и его семья могут быть обвинены в связях с террористической организацией после фиктивного оформления кредита из-за якобы взлома «Госуслуг».

Под предлогом «легализации» своих доходов мошенники вовлекли молодого спортсмена в схему передачи посылки. Он думал, что работает со спецслужбами.

В данный момент игрок находится под арестом. Новикову может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Тульской области был арестован мастер спорта России по смешанным единоборствам Тигран Оганесян. Тренер подозревается в создании преступной группировки из числа своих учеников. Он организовал межэтническую банду, занимавшуюся вымогательством и разбоями. Оганесян привлек своих воспитанников к преступной деятельности после создания спортивной секции в Щекино.

Москва
аресты
баскетболисты
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне столкнулись с опасной «эпидемией» на популярном заграничном курорте
В Ангарске ввели особый режим из-за проблем на ТЭЦ
История с избиением пса в лифте столичной многоэтажки получила продолжение
Сирота обвинила приемных родителей в краже миллиона рублей
Россияне могут столкнуться с дефицитом урожая
Стало известно, что произошло на переговорах ЕС с Украиной и США
Погода в Москве в понедельник, 8 декабря: ждать ли заморозков и снегопада
В вопросе догазификации Адыгеи появилась ясность
«Искупить грехи»: наемник признал постыдную правду о ВСУ
Рыбацкая леска спасла беженца от БПЛА
Пояс UFC снова в России: кадры легендарной схватки Яна и Двалишвили
Аль Пачино заподозрили в тайной женитьбе
На Западе рассказали о трудностях ЕС в переговорах с США и Украиной
Южная Корея «опрокинула» КНДР ради учений с США
Уволенный сотрудник украл у бывшего босса две тонны сала
Дмитриев поддержал заявление Маска о Четвертом рейхе
Цзю раскрыл секрет победы Петра Яна над Двалившвили
«Человек-жулик»: россияне атаковали Тома Холланда из-за аферы с Долиной
В ГД ответили, почему ЕС планирует начать конфликт с Россией в 2030 году
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 7 декабря, фото, видео
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.