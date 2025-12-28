У Киркорова — 5 метров: чем мерятся звезды в соцсетях на Новый год

До Нового года осталась всего неделя, и елки нарядили уже многие знаменитости. Для селебрити новогоднее дерево не только украшение дома, но и повод похвалиться в соцсетях перед своей аудиторией. Какие елки нарядили Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Алсу, Ксения Бородина и другие, кто им в этом помогал, читайте в материале NEWS.ru.

На чем решили сэкономить Киркоров и Волочкова

Филипп Киркоров устанавливает елку в своем особняке в Павшинской Пойме за месяц до Нового года к дню рождения дочери Аллы-Виктории, который приходится на 1 декабря. Филипп пользуется услугами дизайнеров, но делает это по бартеру и не скрывает. В этом году в его холле стоит пятиметровая лесная красавица, украшенная красными шарами и бантами.

Балерина Анастасия Волочкова обычно также пользуется услугами дизайнеров и наряжает роскошную ель, но в этом году она, видимо, решила сэкономить на убранстве. Елку на этот раз наряжала ее помощница по хозяйству Лола. Она украсила верхушку дерева фигуркой Снегурочки, рядом поставила символ 2026 года — лошадь. «Любимая Лолочка — мое все! Мы вместе 10 лет!» — написала у себя в блоге Волочкова.

С кем наряжала елку Полина Диброва

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина начала в этом году новую жизнь. Она развелась с супругом, от которого родила троих сыновей, и ушла к возлюбленному — миллиардеру Роману Товстику, отцу шестерых детей. Полина сняла дом недалеко от особняка мужа. NEWS.ru звезда призналась, что встретит Новый год в нем — вместе с детьми и любимым.

Полина выбрала живую елку высотой два метра, наряжать ее ей помогали младшие сыновья. Дерево украсили разноцветными шарами, на верхушку повесили настоящие мандарины, на пол поставили фигурку Деда Мороза и машинку.

Ксения Бородина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какой декор для елки выбрала Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина обратилась к услугам известного декоратора и дизайнера Лидии Симоновой. Елка выглядит очень стильно, в оформлении использованы золотые шары, бархатные ленточки, однотонная гирлянда. В таком же стиле украшен камин под телевизором.

Семья Маликовых установила двухметровую пушистую елку в холле своего особняка. Для оформления использовали шары среднего размера трех цветов: красные, золотые и белые. Под елку положили имитацию подарочных коробок. Дочь Дмитрия Стефания снялась на фоне елки в праздничном белом платье принцессы и красных туфлях на шпильках.

Белыми и золотыми шарами нарядили свою елку Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Они вместе украшали дерево, Аида села на плечи к Алексею, чтобы дотянуться до макушки.

Почему елка Алсу — самая страшная

Светлана Бондарчук знает толк в стиле, для украшения живой елки она использовала игрушки в ретростиле: лошадки, шашки, шары. Цветовая гамма: розовый, серебристый и красный. Под дерево звезда положила белый меховой коврик, напоминающий снег, и поставила фигурку Деда Мороза. Не обошлось и без красных атласных бантиков на ветках.

Ольга Бузова выбрала большую пушистую искусственную елку. Ее она нарядила большими красными шарами и гирляндой-росой. Анна Семенович выбрала маленькую елку, меньше метра, она поставила ее на табуретку и напомнила тем самым о советских временах — тогда так было принято. Под елкой певица поставила фигурки Деда Мороза, Снегурочки и большого светящегося оленя.

Певица Алсу наряжала елку с детьми. Украсить ее мягкими игрушками — «Зубастиками» — была, видимо, их креативная идея. Новогоднее дерево певицы уже назвали в шутку «самой страшной елкой». Главное, что дети артистки в восторге и запомнят Новый год.

Певица Алсу Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главные тренды для елок в 2026 году

В 2026 году по-прежнему актуальны природные материалы в декоре: шишки (их можно покрасить в любой цвет, лучше всего белый, золотой, медный или бронзовый), засушенные веточки, засушенные дольки цитрусовых (апельсина или лимона), палочки корицы в пучках.

В тренде также остается монохром. Самый актуальный цвет этого года — красный, цвет Огненной Лошади, а также белый, золотой, серебристый. Можно использовать вместо красного или с ним бордо, вишневый, оранжевый и даже розовый, как это, например, сделала Светлана Бондарчук.

Актуален винтаж: если у вас есть старые бабушкины или мамины елочные игрушки, то, безусловно, это хит сезона. Не забудьте о фигурке лошади, как минимум одна должна быть на елке или под ней и привлекать внимание, быть важным акцентом. Вместо дождика рекомендуется вешать на елку атласные ленты и бусы, тоже, кстати, декор из более глубокого прошлого. Как символ огня стоит использовать игрушки с огненным рисунком, в свете гирлянд они смотрятся очень эффектно.

