«Продолжают продвигать мерзость»: Бородин о прилюдном жесте Бузовой Глава ФПБК призвал наказать Бузову за то, что засовывала пальцы в рот Киркорову

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в интервью NEWS.ru заявил, что следовало бы наказать певицу Ольгу Бузову за нарушение правил поведения в общественных местах после того, как она публично облизывала пальцы рук и «засовывала их в рот» Филиппу Киркорову. Это происходило на концерте Димы Билана минувшим летом, Киркоров и Бузова находились в зале в качестве зрителей.

Наказать бы стоило Бузову, которая Киркорову палец в рот засовывала прилюдно. Один раз привлечь бы обоих к административной ответственности, второй… Если не поможет, то принимать уже более строгие меры, вплоть до лишения права на работу. Но лишать всерьез, а не как после «голой» вечеринки — пальчиком погрозили, а через месяц «проштрафившиеся» снова были в эфирах, — заявил глава ФПБК.

Он добавил, что подобным поведением деятели культуры подают отрицательный пример молодому поколению. Это особенно недопустимо сейчас, когда идет специальная военная операция, подчеркнул собеседник.

Я как волонтер регулярно езжу на передовые позиции, с ребятами общаюсь. Там точно не до шоу. А Бузовы, Киркоровы, такое ощущение, что живут в параллельной реальности. Если не начнем их карать, то так и продолжат продвигать мерзость, — резюмировал Бородин.

Ранее он заявил, что директор Театра Эстрады Геннадий Хазанов испугался встречаться с ним и отвечать на вопросы о московской недвижимости. Как уточнил глава ФПБК, народный артист РСФСР дал согласие на встречу, но впоследствии прекратил отвечать на телефонные звонки.

Кроме того, Бородин заявил, что намерен лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки СССР. После ее недавнего интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), считает собеседник, профильные органы должны были возбудить уголовное дело против певицы.