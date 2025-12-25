Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 14:25

Бородин резко ответил экс-депутату, вымогавшей у сотрудников подарки

Глава ФПБК Бородин призвал проверить вымогательницу подарков из Кузбасса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Правоохранительным органам следует проверить действия экс-депутата из Кузбасса, вымогавшей подарки у собственных сотрудников, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, подобные требования начальства являются абсолютно недопустимыми. Он отметил, что у работников есть собственные финансовые обязательства, и траты на добровольные подарки не должны становиться принудительными.

В ситуации с экс-чиновницей из Кузбасса, которая требовала от сотрудников подарки — настоящее вымогательство и шантаж. Я призываю ее сотрудников обратиться в правоохранительные органы. Пусть по этому поводу проведут проверку. Люди не обязаны предоставлять дорогие подарки или скидываться для довольства начальства. У сотрудников есть свои проблемы. Подарки должны быть добровольны, а тут какая-то хапуга приходит и ставит условия, чтобы ей скидывались. Я не знаю, почему она была депутатом, а сейчас проявляет скотское отношение к подчиненным, считая себя выше обыкновенных людей. Мы призываем правоохранительные органы провести проверку по данному факту, — пояснил Бородин.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Кузбассе разгорелся скандал вокруг бывшего депутата и владелицы магазинов «Куриная лавка» Надежды Колосовой, которая осталась недовольна подарком от своих сотрудников. По информации канала, работники из Киселевска собрали на новогодний презент начальнице по 1,5 тыс. рублей, но та осталась недовольна.

Виталий Бородин
россияне
депутаты
Кузбасс
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Массовое ДТП с участием иномарок произошло в Рязани
Скандально известный экс-депутат исчез во время прогулки с собакой
Предсмертные кадры с Алентовой на похоронах попали в Сеть
Юрист ответил, может ли Долина получить отсрочку на переезд до 1 марта
«Должна была сегодня играть»: смерть Алентовой стала шоком для Писарева
Адвокат рассказал, как Лурье может взыскать с Долиной арендную плату
Жорин раскрыл, как Долина может затянуть свое выселение из квартиры
Раскрыта одна деталь смерти Алентовой
Россиянам раскрыли, как восстановиться после праздников и хорошо отдохнуть
Вера Алентова умерла после прощания с Лобоцким: самые яркие фото актрисы
«Невосполнимая утрата»: Собчак о смерти Алентовой
Стали известны подробности смерти Алентовой после прощания с Лобоцким
Названо место прощания с Алентовой
«Сильный удар для кино»: звезда фильма «Любовь и голуби» о смерти Алентовой
«Встретятся»: Поплавская вспомнила Меньшова после смерти Алентовой
Шохин раскрыл просьбу бизнеса к Путину по рублю
Гинеколог обозначила главные факторы женского бесплодия
Как распределить домашние обязанности после праздников без ссор
Названа предварительная причина смерти Алентовой
Путешествие блогера по России едва не кончилось смертельным ДТП
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.