Бородин резко ответил экс-депутату, вымогавшей у сотрудников подарки

Правоохранительным органам следует проверить действия экс-депутата из Кузбасса, вымогавшей подарки у собственных сотрудников, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, подобные требования начальства являются абсолютно недопустимыми. Он отметил, что у работников есть собственные финансовые обязательства, и траты на добровольные подарки не должны становиться принудительными.

В ситуации с экс-чиновницей из Кузбасса, которая требовала от сотрудников подарки — настоящее вымогательство и шантаж. Я призываю ее сотрудников обратиться в правоохранительные органы. Пусть по этому поводу проведут проверку. Люди не обязаны предоставлять дорогие подарки или скидываться для довольства начальства. У сотрудников есть свои проблемы. Подарки должны быть добровольны, а тут какая-то хапуга приходит и ставит условия, чтобы ей скидывались. Я не знаю, почему она была депутатом, а сейчас проявляет скотское отношение к подчиненным, считая себя выше обыкновенных людей. Мы призываем правоохранительные органы провести проверку по данному факту, — пояснил Бородин.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Кузбассе разгорелся скандал вокруг бывшего депутата и владелицы магазинов «Куриная лавка» Надежды Колосовой, которая осталась недовольна подарком от своих сотрудников. По информации канала, работники из Киселевска собрали на новогодний презент начальнице по 1,5 тыс. рублей, но та осталась недовольна.