Бывший депутат шантажировала своих подчиненных ради подарка

В Кузбассе разгорелся скандал вокруг бывшего депутата и владелицы магазинов «Куриная лавка» Надежды Колосовой, которая осталась недовольна подарком от своих сотрудников, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, сотрудники из Киселевска собрали на новогодний подарок Колосовой по 1,5 тыс. рублей, но та осталась недовольна и записала в их адрес оскорбительное обращение.

Колосова назвала подчиненных «позорниками» и заявила, что на эти деньги невозможно купить даже торт, поставив в пример другой филиал, где на ее подарок «скинулись» вдвое больше. Чтобы проучить подчиненных, начальница перешла к открытым угрозам. Она пообещала заблокировать выдачу зарплат, заявив, что каждый будет получать деньги лично из ее рук после «разбора полетов». Запись ее обращения слили в Сеть. Под давлением начальства работникам пришлось подчиниться и собрать Колосовой по 1,5 тыс. рублей с каждого дополнительно.

Сама экс-депутат общаться с прессой отказалась: при звонке журналистов она просто бросила трубку. Позже Колосова попыталась оправдаться, заявив, что аудиозаписи ее криков якобы вырвана из контекста, а вся история — клевета.

Ранее в Нижнем Новгороде девочка получила новогодний подарок в детском саду, внутри которого вместо с конфетами оказались живые тараканы. По словам ребенка, открыв упаковку, она увидела «усатое войско». Ее маме пришлось уничтожить всех насекомых тапком и купить другие сладости.