«Он испугался»: Бородин о разговоре с Хазановым Бородин: Хазанов обещал ответить на вопросы о продаже недвижимости и исчез

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в интервью NEWS.ru выразил мнение, что директор Театра Эстрады Геннадий Хазанов испугался встречаться с ним. Как уточнил Бородин, народный артист РСФСР дал согласие на встречу, но впоследствии прекратил отвечать на телефонные звонки.

Я позвонил Геннадию Викторовичу Хазанову после того, как появилась информация о продаже им имущества в Москве, а следом — слухи о его возможной эмиграции. Я его пригласил прийти ко мне на подкаст. Он ответил, мол, готов, приду. Однако с того момента уже почти два месяца не отвечает больше на мои звонки. Полагаю, что он испугался неудобных вопросов, — предположил собеседник.

Бородин добавил, что планировал поинтересоваться у артиста и директора театра, откуда у него столько недвижимости в Москве и правда ли, что Хазанов планирует эмигрировать из России. Однако Геннадий Викторович не хочет общаться на эти темы, предположил глава ФПБК.

Я бы не постеснялся поинтересоваться, откуда у него столько недвижимости, на какие деньги [он ее] приобретал. Вопросы-то публичным персонам я задаю не от себя лично. А от имени граждан нашей страны — они пишут, просят разъяснить, почему некоторые публичные фигуры ведут себя так, как ведут. Но Геннадий Викторович вместо ответов просто исчез, — посетовал Бородин.

Ранее глава ФПБК заявил о намерении лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки СССР. После ее недавнего интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), считает собеседник, профильные органы должны были возбудить уголовное дело против Пугачевой.

Бородин не исключает вероятности, что при рассмотрении нашумевшего инцидента с участием Ларисы Долиной Верховный суд России может принять сторону Полины Лурье — покупательницы квадратных метров певицы. По мнению Бородина, председатель структуры Игорь Краснов отменит решения предыдущих инстанций, если обнаружит нарушения закона.