ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 10:05

Бородин спрогнозировал решение Верховного суда по делу Долиной

Глава ФПБК не исключил, что Верховный суд займет сторону Полины Лурье

Виталий Бородин Виталий Бородин Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией – ФПБК – Виталий Бородин в интервью NEWS.ru не исключил вероятность, что при рассмотрении нашумевшего инцидента с участием народной артистки России Ларисы Долиной Верховный суд России может принять сторону Полины Лурье — покупательницы квадратных метров певицы. По мнению Бородина, председатель структуры Игорь Краснов отменит решения предыдущих инстанций, если обнаружит нарушения закона.

Смотрим статистику, сколько изъято у коррупционеров недвижимости и денег, я такого никогда не видел. У губернаторов, судей, чиновников, олигархов многое изъято. Во многом это стало возможным благодаря работе Игоря Краснова, который недавно возглавил Верховный суд России и жестко подходит к борьбе с коррупцией. На моей памяти это самый эффективный генпрокурор России. И решение по квадратным метрам Долиной, думаю, он пересмотрит, — предположил собеседник.

Бородин уточнил, что, по его мнению, в упомянутом скандале вопросы нужно задавать не Долиной, а законодательству. Ведь если принятые ранее судебные решения стали возможны, то значит, действующий закон недостаточно совершенен, отметил глава ФПБК.

Нужно задавать вопросы не певице, а прорабатывать тему законодательно. У нас же не первое такое решение суда. Пенсионерки давно начали подавать иски и отменять сделки, совершенные якобы под влиянием мошенников. Жалко, конечно, добросовестных покупателей, — уточнил Бородин.

При этом к Ларисе Долиной чувства жалости нет, признался собеседник. Артистка, по его мнению, является обеспеченным человеком и достаточно легко может заработать сумму, которой хватит на приобретение фактически любого жилья.

Долину мне не жалко по одной причине: она — не бедный человек. Сейчас новогодние корпоративы начинаются, я думаю, в Новый год может заработать еще на две такие жилплощади, — предположил глава ФПБК.

Ранее адвокат покупательницы квартиры Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что ее клиентка ждет признания Верховным судом России законности сделки купли-продажи, заключенной с певицей. Свириденко подчеркнула, что жилье по справедливости является домом для Лурье и ее детей.

Также адвокат сообщила, что Долина за полтора года разбирательств ни разу не извинилась перед Лурье. Юрист скептически отнеслась к интервью певицы в эфире Первого канала и не поверила в искреннее раскаяние.

Лариса Долина
Виталий Бородин
шоу-бизнес
трагедии звезд
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Саратова оформил кредитку на родственника и перевел деньги себе
Украине предрекли скорый крах при связанном с Трампом условии
Риелторов хотят обязать страховать ответственность на полмиллиона рублей
Зеленский прибыл в Рим
В ГД объяснили обнуление налога на выплаты работникам при рождении ребенка
Подросток вышел из дома и бесследно исчез в Челябинской области
Главнокомандующий ВМФ России оценил возможность конфликтов в Арктике
Один шаг Путина потряс сразу несколько стран Запада
Муфтии призвали мусульман отказаться от намазов в толпе
Пленум ВС отменил постановление об Европейской конвенции по правам человека
Депутата Госдумы захотели отправить за решетку в одной стране
В Гатчине мужчина схватил школьника за горло и попытался увести в подъезд
Офтальмолог назвала тревожные причины «мушек» перед глазами
Злоумышленники незаконно продали лекарства на сумму более 200 млн рублей
Волчанск, Гришино, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 9 декабря
В Госдуме объяснили истинную причину забастовки нардепа Безуглой
Четыре туриста погибли из-за волны-убийцы на популярном курорте
Огород на подоконнике зимой: какие растения забрать с участка домой?
Собянин рассказал, какой транспорт можно оплатить с помощью биометрии
В СВР объяснили, почему окружение Зеленского боится завершения конфликта
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.