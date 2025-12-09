Бородин спрогнозировал решение Верховного суда по делу Долиной

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией – ФПБК – Виталий Бородин в интервью NEWS.ru не исключил вероятность, что при рассмотрении нашумевшего инцидента с участием народной артистки России Ларисы Долиной Верховный суд России может принять сторону Полины Лурье — покупательницы квадратных метров певицы. По мнению Бородина, председатель структуры Игорь Краснов отменит решения предыдущих инстанций, если обнаружит нарушения закона.

Смотрим статистику, сколько изъято у коррупционеров недвижимости и денег, я такого никогда не видел. У губернаторов, судей, чиновников, олигархов многое изъято. Во многом это стало возможным благодаря работе Игоря Краснова, который недавно возглавил Верховный суд России и жестко подходит к борьбе с коррупцией. На моей памяти это самый эффективный генпрокурор России. И решение по квадратным метрам Долиной, думаю, он пересмотрит, — предположил собеседник.

Бородин уточнил, что, по его мнению, в упомянутом скандале вопросы нужно задавать не Долиной, а законодательству. Ведь если принятые ранее судебные решения стали возможны, то значит, действующий закон недостаточно совершенен, отметил глава ФПБК.

Нужно задавать вопросы не певице, а прорабатывать тему законодательно. У нас же не первое такое решение суда. Пенсионерки давно начали подавать иски и отменять сделки, совершенные якобы под влиянием мошенников. Жалко, конечно, добросовестных покупателей, — уточнил Бородин.

При этом к Ларисе Долиной чувства жалости нет, признался собеседник. Артистка, по его мнению, является обеспеченным человеком и достаточно легко может заработать сумму, которой хватит на приобретение фактически любого жилья.

Долину мне не жалко по одной причине: она — не бедный человек. Сейчас новогодние корпоративы начинаются, я думаю, в Новый год может заработать еще на две такие жилплощади, — предположил глава ФПБК.

Ранее адвокат покупательницы квартиры Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что ее клиентка ждет признания Верховным судом России законности сделки купли-продажи, заключенной с певицей. Свириденко подчеркнула, что жилье по справедливости является домом для Лурье и ее детей.

Также адвокат сообщила, что Долина за полтора года разбирательств ни разу не извинилась перед Лурье. Юрист скептически отнеслась к интервью певицы в эфире Первого канала и не поверила в искреннее раскаяние.