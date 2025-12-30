В Туркмении раскрыли, когда пройдет саммит глав государств СНГ Бердымухамедов: саммит глав государств СНГ пройдет 9 октября в Туркменбаши

Саммит глав государств — членов СНГ состоится 9 октября 2026 года в городе Туркменбаши на побережье Каспия, сообщил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. По его словам, там имеются все условия для подобных мероприятий, передает программа «Ватан» на туркменском телевидении.

Туркменская сторона планирует его проведение в Национальной туристической зоне «Аваза», где имеются все условия для организации крупных международных форумов, — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств и правительств. В их числе — лидеры Азербайджана Ильхам Алиев, Абхазии — Бадра Гунба, Армении — Ваагн Хачатурян, Белоруссии — Александр Лукашенко, Южной Осетии — Алан Гаглоев и другие.

Тем временем появилась информация, что новая встреча представителей Украины и стран — участниц «коалиции желающих» запланирована на 3 января в Киеве. Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, переговоры пройдут на уровне советников по нацбезопасности. Еще одна встреча ожидается 6 января во Франции — на уровне государственных лидеров.