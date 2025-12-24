Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 19:35

В России предложили кардинально изменить подход к охране школ

Глава ФПБК Бородин предложил передать охрану школ Росгвардии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с предложением возложить функции обеспечения безопасности образовательных учреждений на Росгвардию, следует из письма председателю Госдумы Вячеславу Володину, которое оказалось в распоряжении NEWS.ru. Авторы инициативы считают, что действующая система безопасности в школах не обеспечивает должного уровня защиты.

В документе указывается, что за последние годы произошло несколько резонансных нападений с применением холодного и огнестрельного оружия, повлекших гибель детей и педагогов. Только в мае 2025 года были предотвращены 11 из 13 попыток вооруженных нападений на школы.

В документе отмечается, что нынешняя система охраны имеет сразу несколько слабых мест. По данным «Народного фронта», лишь примерно половина школ работает с лицензированными ЧОПами, тогда как в остальных безопасность обеспечивают сторожа и вахтеры. При этом даже частные охранники зачастую не имеют навыков и правовых оснований для противодействия вооруженному нападению. Ситуацию усугубляют высокая стоимость услуг ЧОПов, новые требования к экипировке и отсутствие взаимодействия с МВД, Росгвардией и МЧС.

Предлагается перейти на централизованную государственную модель охраны общеобразовательных организаций, возложив эти функции на войска Национальной гвардии Российской Федерации. Данное предложение уже находило публичную поддержку среди депутатского корпуса, — сказано в письме.

В тексте говорится, что привлечение Росгвардии позволит обеспечить единый профессиональный стандарт охраны. Кроме того, по мнению авторов инициативы, интеграция школьных постов в систему Национальной гвардии создаст единый механизм оперативного управления и взаимодействия с другими силовыми структурами. Также финансирование охраны из федерального бюджета снизит нагрузку на регионы.

Ранее сын главы Чечни, секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров заявил, что подозреваемый в убийстве мальчика в одинцовской школе должен понести самое суровое наказание. Он также выразил соболезнования родным погибшего.

