Сын Кадырова прокомментировал ЧП с ребенком в российской школе

Сын Кадырова прокомментировал ЧП с ребенком в российской школе Адам Кадыров надеется на суровое наказание для устроившего резню в Горках-2

Подозреваемый в убийстве мальчика в одинцовской школе должен понести самое суровое наказание, заявил сын главы Чечни, секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров. В беседе с изданием «Чечня сегодня», он также выразил соболезнования родным погибшего.

Убежден, что правосудие учтет тяжесть содеянного и вынесет ему самое суровое наказание, положенное по закону, — заявил Кадыров.

Он также поднял вопрос о том, кто распространяет в информационном поле яд ненависти к выходцам из Средней Азии и Кавказа. Одновременно Адам Кадыров напомнил, что важно бороться с проявлениями националистической розни внутри страны.

Трагедия произошла 16 декабря, когда девятиклассник, вооруженный ножом, проник в учебное заведение. В ходе нападения он ранил сотрудника охраны, пытавшегося пресечь действия злоумышленника, и нанес смертельные ранения ученику четвертого класса.

Накануне Тверской суд Москвы санкционировал арест подростка. По решению суда, подросток будет находиться под стражей в следственном изоляторе в течение ближайших двух месяцев.