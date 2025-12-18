Новый год-2026
18 декабря 2025 в 13:10

Суд на два месяца арестовал виновника резни в Успенской школе

Тверской суд на два месяца арестовал подростка-убийцу из Успенской школы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Тверской суд Москвы санкционировал арест 15-летнего Тимофея К., обвиняемого в совершении нападения в школе в Одинцовском городском округе, сообщает Telegram-канал «112». По решению суда, подросток будет находиться под стражей в следственном изоляторе в течение ближайших двух месяцев.

Следствие продолжает устанавливать мотивы действий школьника, а также проверяет обстоятельства, позволившие вооруженному подростку беспрепятственно попасть в здание школы.

Трагедия произошла 16 декабря, когда девятиклассник, вооруженный ножом, проник в учебное заведение. В ходе нападения он ранил сотрудника охраны, пытавшегося пресечь действия злоумышленника, и нанес смертельные ранения ученику четвертого класса. Нападавший фиксировал свои действия на камеру непосредственно в момент преступления.

Установлено, что вместе с погибшим 10-летним мальчиком в этом же классе учится его брат. Их мать знакомые семьи называют «хорошей женщиной», которая четыре года отработала уборщицей в Успенской школе в Горках-2. После смерти сына она перестала выходить на связь.

До этого стало известно, что задержанный 15-летний подросток, подозреваемый в нападении на школу в Одинцово, дал признательные показания. Уточняется, что он рассказал, как готовился к преступлению. Продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

