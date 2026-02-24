Обвиняемому во взяточничестве экс-замглавы Росгвардии продлили срок ареста

Экс-замглавы Росгвардии Виктору Стригунову, обвиняемому во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями, продлили срок ареста до 31 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала 235-го гарнизонного военного суда. Основная часть слушания проходила в закрытом режиме.

Продлить обвиняемому Стригунову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 31 мая, — постановил судья.

Генерал-полковника в отставке обвиняют по трем эпизодам получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В СИЗО он находится с июля 2025 года, его имущество арестовано на сумму свыше 25 млн рублей.

По версии следствия, в 2014 году Стригунов продавил строительство учебного центра в Кемеровской области, проигнорировав ограничения. Объект не сдали, ущерб государству превысил 2 млрд рублей. Кроме того, с 2012 по 2014 год он получил от коммерсантов более 66 млн рублей взяток за покровительство при господрядах, считают в СК.

Также осенью 2025 года Останкинский суд по иску Генпрокуратуры взыскал со Стригунова и еще шести ответчиков 925 млн рублей. Причиной стало незаконное обогащение при строительстве фортификаций в Белгородской области.

Ранее в Приморском крае заключили под стражу начальника департамента по недропользованию по ДФО по делу о получении взятки в виде Lexus премиум-класса. Чиновника арестовали на два месяца.