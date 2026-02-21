Российского чиновника арестовали по делу о взятке в виде Lexus

Российского чиновника арестовали по делу о взятке в виде Lexus В Приморье арестовали главу департамента недропользования ДФО по делу о взятке

В Приморском крае заключили под стражу начальника департамента по недропользованию по ДФО по делу о получении взятки в виде Lexus премиум-класса, сообщили в краевой прокуратуре. По данным ведомства, чиновника арестовали на два месяца.

В Приморье с учетом позиции прокурора заключен под стражу замначальника департамента по недропользованию по ДФО по делу о взятках, — говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, с 2021 по 2025 год фигурант тайно передавал представителю компании служебную информацию, а затем оформил лицензию на разработку участка в Магаданской области на условиях, максимально выгодных для фирмы. В награду он получил внедорожник Lexus LX600 стоимостью более 17,5 млн рублей.

Уголовное дело расследуют по части 6 статьи 290 УК (Получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней составляет 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке задержали главу департамента недропользования по ДФО Дмитрия Цуканова и его заместителя Артема Невеселого. По информации источников, чиновники подозреваются в коррупции при выдаче разрешительных документов.