Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с дальнейшей изоляцией из-за коррупционных скандалов на Украине, заявил РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского «Евразия-центра» Эрл Расмуссен. По его словам, политик оказался в трудной ситуации.

Зеленский находится в трудной ситуации. Похоже, всплывают новые подробности коррупционных скандалов, и это еще больше изолирует его, — сказал Расмуссен.

Он считает, что Россия не поддержит предложенный Украиной так называемый «мирный план». Как уверен эксперт, «Зеленскому необходимо начать прямые переговоры с Москвой, а также принять реальное положение дел на поле боя».

Ранее Зеленский в ходе интервью американскому телеканалу Fox News прокомментировал вопросы о масштабной коррупции в стране. Его ответ был сведен к тезису о полной концентрации на военном противостоянии с Россией. На прямые вопросы о коррупционных скандалах он отвечал, что предоставляет независимым органам право проводить расследования.

Воскресная встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского во Флориде, по оценке Financial Times, не оправдала ожиданий украинской стороны. Американский лидер, как сообщалось, призвал Киев к скорейшему заключению мирного соглашения, чтобы избежать дальнейших территориальных потерь. Кроме того, сама украинская инициатива не содержит конструктивных предложений, а является «медианаступлением», призванным отвлечь внимание от провалов в зоне спецоперации.