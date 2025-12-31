Новый год — 2026
В Польше ответили Сибиге на обвинения в притеснениях украинцев

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о притеснении соотечественников в Польше вызвало возмущение у поляков, передает Myśl Polska. В источнике отметили, что никого не удерживают на польской территории против их воли.

Уважаемый министр Андрей Сибига, напоминаю вам, что никто в Польше не задерживает украинцев силой! Если вам, украинцам, у нас так плохо, то путь свободен!заявил автор материала Эугениуш Зинкевич.

Ранее специалист по Центральной Европе Вадим Трухачев в беседе с NEWS.ru рассказал, что русофобия стала неотъемлемой частью национального сознания в Польше и элементом ее внутренней политики. Этим, по его словам, объясняется невозможность примирения двух стран — даже несмотря на рост антиукраинских настроений в польском обществе.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что урегулирование кризиса на Украине может быть достигнуто в ближайшее время. По его словам, речь идет о неделях, а не месяцах или годах. Впрочем, Туск подчеркнул, что это все еще надежда, а не стопроцентная уверенность.

