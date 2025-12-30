Политолог объяснил невозможность примирения Польши с Россией

Русофобия стала неотъемлемой частью национального сознания в Польше и элементом ее внутренней политики, сказал NEWS.ru политолог, специалист по Центральной Европе Вадим Трухачев. Этим, по его словам, объясняется невозможность примирения двух стран — даже несмотря на рост антиукраинских настроений в польском обществе.

Раздражение против Украины растет, но важно понимать: «против Украины» не значит «за Россию». Политическая русофобия в Польше впитывается буквально с молоком матери — это неотъемлемая часть их национального сознания и внутренней политики. Надеяться на «прозрение» не стоит. На бытовом уровне конфликт может проявляться в недовольстве поведением беженцев и распределением пособий. Но это лишь бытовое раздражение, которое никак не конвертируется в улучшение отношений с Россией, — сказал Трухачев.

Эксперт отметил, что сегодня около 90% населения Польши относятся к РФ негативно. Поэтому, считает он, России там «ловить нечего».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что урегулирование кризиса на Украине может быть достигнуто в ближайшее время. По его словам, речь идет о неделях, а не месяцах или годах. Впрочем, Туск подчеркнул, что это все еще надежда, а не стопроцентная уверенность.