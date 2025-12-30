Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 18:18

Политолог объяснил невозможность примирения Польши с Россией

Политолог Трухачев назвал русофобию частью национального сознания Польши

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Русофобия стала неотъемлемой частью национального сознания в Польше и элементом ее внутренней политики, сказал NEWS.ru политолог, специалист по Центральной Европе Вадим Трухачев. Этим, по его словам, объясняется невозможность примирения двух стран — даже несмотря на рост антиукраинских настроений в польском обществе.

Раздражение против Украины растет, но важно понимать: «против Украины» не значит «за Россию». Политическая русофобия в Польше впитывается буквально с молоком матери — это неотъемлемая часть их национального сознания и внутренней политики. Надеяться на «прозрение» не стоит. На бытовом уровне конфликт может проявляться в недовольстве поведением беженцев и распределением пособий. Но это лишь бытовое раздражение, которое никак не конвертируется в улучшение отношений с Россией, — сказал Трухачев.

Эксперт отметил, что сегодня около 90% населения Польши относятся к РФ негативно. Поэтому, считает он, России там «ловить нечего».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что урегулирование кризиса на Украине может быть достигнуто в ближайшее время. По его словам, речь идет о неделях, а не месяцах или годах. Впрочем, Туск подчеркнул, что это все еще надежда, а не стопроцентная уверенность.

Россия
Польша
русофобия
поляки
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный пожар полыхает в Одессе
Темпы продвижения российских войск в зоне СВО выросли в 15 раз
Обвинившая Байдена в домогательствах экс-помощница получила паспорт России
Громкое фиаско Зеленского, раскрыты новые детали в деле Долиной: что дальше
Более 100 тыс. жителей Подмосковья остались без света перед Новым годом
Вучич рассказал о мерах, «чтобы 1999 год никогда не повторился»
«Мы вас учим по книжке»: пленный ВСУ о тренировках британских инструкторов
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
В Ульяновской области объявили режим беспилотной опасности
«Деньги шли на оплату алиментов»: пленный ВСУ разоблачил командира роты
Российская школа 1962 года постройки едва не похоронила учеников
Британский актер стал рыцарем
Роман Симоньян оказался на вершине рейтинга лучших книг 2025 года
Звезда регби потерпел фиаско на «Кто хочет стать миллионером?»
Радио Судного дня выдало в эфир «Лебединое озеро»: почему все насторожились?
В Госдуме раскрыли причины украинской атаки на резиденцию Путина
Адвокат сообщил о смягчении меры пресечения для Карапетяна
Лидеры Европы созвонились после атаки Киева на резиденцию Путина
Мигрант с ломом напал на людей в больнице
В Госдуме рассказали, кто и почему может «убрать» Зеленского
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.