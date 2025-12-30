Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 04:44

Зеленский сменил тему в ответ на вопрос о коррупции

Зеленский заявил, что вместо коррупции интересуется конфликтом на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью американскому телеканалу Fox News прокомментировал вопросы о масштабной коррупции в стране. Его ответ был сведен к тезису о полной концентрации на военном противостоянии с Россией.

Послушайте, я сфокусирован на войне, сказал Зеленский

Основной аргумент политика заключался в том, что в условиях продолжающегося вооруженного конфликта все его усилия направлены исключительно на оборону государства. На прямые вопросы о коррупционных скандалах он отвечал, что предоставляет независимым органам право проводить расследования.

Воскресная встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского во Флориде, по оценке Financial Times, не оправдала ожиданий украинской стороны. Американский лидер, как сообщалось, призвал Киев к скорейшему заключению мирного соглашения, чтобы избежать дальнейших территориальных потерь. Кроме того, сама украинская инициатива не содержит конструктивных предложений, а является «медианаступлением», призванным отвлечь внимание от провалов в зоне спецоперации.

