Жители Украины нашли способ пережить блэкауты

Жители Украины на фоне блэкаута заполонили крупнейший в стране горнолыжный курорт Буковель, сообщает «Страна.ua». В этом туристическом комплексе нет перебоев с электроэнергией, поскольку курорт напрямую импортирует электричество из Европы.

На фоне блэкаутов во многих городах Украины на горнолыжном курорте Буковель наблюдается наплыв туристов, — говорится в публикации.

Ранее невеста бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, владелица секс-шопа Светлана Павелецкая, предложила украинцам нестандартный способ борьбы с холодом в домах. По ее словам, замерзающие украинцы могут греться фаллоимитаторами с функцией температурного контроля.

До этого стало известно, что в Киеве одна за другой прекращают работу точки известной сети быстрого питания McDonald's. Причиной стали критические перебои в электроснабжении. По информации СМИ, на дверях ряда заведений сети появились объявления о временном прекращении работы. Точное количество закрытых ресторанов не уточняется.