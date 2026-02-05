Энергоколлапс на фоне коррупции: украинцы выходят на протесты — что дальше

Украину в очередной раз охватила волна протестных выступлений. Причины очевидны: массовые отключения света и тепла. Эксперты указывают, что у населения страны есть и другие поводы для выражения недовольства, такие как принудительная мобилизация. Почему эти проявления протеста, которые пока малочисленны и носят разрозненный характер, сулят властям Украины значительно больше проблем — в материале NEWS.ru.

Против чего опять «майданят» украинцы

Представительница ДНР в Совете Федерации Наталья Никонорова в интервью РИА Новости заявила, что в различных регионах Украины периодически случаются массовые публичные протесты населения, которые вызваны проблемами в социальной, экономической и политической сферах.

Так, 28 января и 1–2 февраля в ряде районов Киева местные жители перекрыли несколько автомобильных дорог, в частности Харьковское шоссе. Основным требованием демонстрантов было восстановление подачи электричества. С аналогичными претензиями в начале февраля выступили жители Хмельницкого, Сум и Одессы. В городе Каменец-Подольском Хмельницкой области протестующие захватили в заложники сотрудника коммунальных служб, который, по их мнению, отвечал за отключения электричества в городе.

Коммунальные проблемы стали в последнее время особенно острыми для Украины, однако не единственными, по поводу которых в стране вспыхивают протестные акции, уверены опрошенные NEWS.ru эксперты.

«Если классифицировать причины, то основных три, — отметил в разговоре с NEWS.ru ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский, — это коррупционные скандалы и ограничение полномочий контор вроде НАБУ и САП, которое мы наблюдали в прошлом году. Второй сюжет — это локальные столкновения граждан с ТЦК против насильственной мобилизации. В этом случае люди пока не собрались в общий протест, но ожесточенность локальных стычек говорит о том, что перспективы тут могут быть самыми смелыми. Третье — это сейчас энергетика».

Протесты на Украине Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его словам, четвертый подтип протестных акций, который начал набирать обороты, — это выступления военных вне зоны боевых действий, перерастающие в вооруженные столкновения с местными правоохранителями.

Историк и политолог Юрий Якорь напомнил о вооруженном столкновении в Черкассах, когда бывший активист Евромайдана Сергей Русинов, вернувшийся из зоны СВО, сначала подорвал машину местного депутата, а затем «положил» из автомата четырех полицейских и погиб сам.

«Человек вернулся с войны, увидел, как живут в тылу. Видимо, понял, что Майдан, ну или он сам на Майдане стоял совсем не за это, и решил наводить порядок и справедливость привычными ему террористическими методами. Но главное даже не в этом, а в немедленной героизации Русинова после его смерти. И когда местные власти попытались заявить, что никакой он не герой, а убийца и террорист, тут же организовался локальный черкасский Майдан из боевиков ВСУ. Их там было немного. Но это люди с боевым опытом, и если число таких активных недовольных будет расти, то это может перерасти в очень серьезный конфликт», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

К чему приведут протесты против отключения света

Стихийные выступления украинцев по поводу отключения света и тепла не имеют особого смысла и никак не повлияют на текущую политическую обстановку, уверены эксперты. По словам Якоря, имеет смысл протестовать против решений людей, которые можно изменить. Протестовать против морозов — абсолютно бессмысленно.

«А сейчас противником украинского государства является, как и много лет назад против немцев, „генерал Мороз“. И можно сколько угодно рассказывать, что сейчас Зеленский решит все проблемы. Но этих проблем он точно не решит, потому что тут помочь могут только климатические изменения. Восстановление энергетической системы, водопровода, канализации — это не та вещь, которую Зеленский сейчас в принципе может осилить», — подчеркнул политолог.

Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам Громского, акции с требованиями вернуть электроэнергию и тепло носят разрозненный и пока относительно малочисленный характер.

«Если мы говорим не про Киев, то часто это протестующие отдельных районов, которые выступают против местных бюрократов. И властям не составит труда уволить такого регионального или муниципального чиновника, сделав его козлом отпущения. Свет и тепло это, конечно, не вернет, но на краткое время может снизить градус общественного недовольства. Поэтому такая форма протестной деятельности сейчас для киевского режима малоопасна», — отметил аналитик.

Якорь называет выступления «естественными, но бессмысленными».

«То, чего хотят протестующие на Украине, в текущих реалиях попросту невозможно сделать. И даже если представить, что вместо Зеленского сейчас на президентский пост „энергетический Майдан“ вознесет условного Ермака, то и ему никакие его куклы вуду и колдуны со всех стран мира не помогут решить проблемы в энергетике», — заявил эксперт.

Какие протесты для властей Украины опаснее всего

По словам Громского, особого внимания заслуживают сейчас не массовые выступления против отключений света и тепла, а противостояние граждан Украины с ТЦК.

«Даже на уровне национальных полицейских сил Украины признается, что на пункты мобилизации осуществляются ежедневные нападения по всей стране. Иногда даже по несколько раз на дню. И часто эти акции заканчиваются убийством тэцэкашников или как минимум причинением вреда их здоровью», — указал эксперт.

По его мнению, это не только ослабляет систему ВСУ в части мобилизации, но и расшатывает украинскую государственную власть в целом.

Отключение света в Киеве Фото: Global Look Press

«Мы видим в этих нападающих, пока разрозненных и неорганизованных, но уже достаточно многочисленных, людей, которые своими акциями фактически говорят: „Украинское государство для нас ничто, мы отказываем ему в монополии на стратегические решения, в монополии на насилие“. А если на это наложить историю в Черкассах, то можно увидеть глубочайший раскол уже в силовых структурах киевского режима: местные солдаты начали воевать с местными правоохранителями. В перспективе это может вылиться в полный коллапс государственности, которая на Украине еще осталась», — пояснил он.

Якорь уверен, что страна уже сейчас находится в безвыходном положении. «Можно протестовать хоть до посинения. Но текущие проблемы Украины может решить только долгосрочный мир, большое количество денег и рабочих рук, — уверен историк. — Но ничего этого сейчас нет. Нет даже людей, которые или уехали в Европу и возвращаться на родину не горят желанием, или погибли. Про деньги просто промолчим, а что касается мира, то его не хотят ни Зеленский, ни Европа, которая встала в позицию „воюем с Россией до последнего украинца“. Нюанс в том, что теперь не только воевать, но и восстанавливать Украину придется до последнего украинца, и в этом смысле для Киева ситуация с каждым днем все хуже. Протесты, хоть массовые, хоть единичные и локальные, хоть с вооруженными столкновениями, улучшению общей ситуации не способствуют никак», — заключил эксперт.

