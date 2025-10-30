В Одессе горожане подрались с военными и перевернули их микроавтобус В Одессе горожане толпой избили сотрудников ТЦК и перевернули их микроавтобус

В Одессе произошла драка между жителями города и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), сообщило издание «Страна.ua». Инцидент произошел на рынке «7-й километр».

По информации очевидцев, толпа окружила группу мужчин в армейском камуфляже и перевернула микроавтобус военных в знак протеста против принудительной мобилизации. По некоторым сведениям, конфликт был вызван попытками сотрудников ТЦК затащить в автобус призывника прямо на рынке.

Ранее сообщалось, что сотни украинцев призывного возраста гибнут каждый месяц, пытаясь сбежать из страны от мобилизации и фронта. За побег они платят около $20 тыс. (1,6 млн рублей), а ежедневно из страны в Румынию сбегает около 50 человек. Выжившие рассказывают, что платят за доставку к границе и за переход через реку Тису, где тонут десятки людей. Другие выбирают путь через горы и леса.

Тем временем в Харькове военные мобилизовали мужчину вместе с его собакой. Момент его похищения попал на видео, украинца окружили несколько мужчин в камуфляже, вскоре за ним подъехал микроавтобус. После этого мужчину стали силой заталкивать в транспортное средство, взяли на руки его пса и тоже поместили в салон автомобиля.