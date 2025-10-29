Сотни украинцев гибнут в попытках сбежать от ТЦК и фронта

Сотни украинцев гибнут каждый месяц, пытаясь сбежать из страны от территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и фронта, сообщил Telegram-канал SHOT. За побег они платят около $20 тысяч (1,6 млн рублей), а ежедневно из страны в Румынию бегут более 50 человек.

Выжившие рассказывают, что платят $10 тысяч (800 тыс. рублей) за доставку к границе и еще $7 тысяч (560 тыс. рублей) за переход через реку Тису, где тонут десятки людей. Другие выбирают путь через горы и леса, отдавая до $8 тысяч (640 тыс. рублей).

Побег организуют заранее: за месяц до даты арендуют жилье, а на месте беглецов сопровождает «куратор» — чаще военный с фронта. Он следит за патрулями и ведет группу из нескольких человек. Оказавшиеся в Румынии украинцы сдаются местным полицейским и попадают в центры беженцев, где получают еду и одежду.

Ранее сотрудники ТЦК в Киевской области избили насильно мобилизованного украинца до потери памяти, а после обманули его мать насчет судьбы ее сына. Сейчас пострадавший лежит в реанимации с многочисленными травмами.