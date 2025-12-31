«Большая четверка» ограничит интернет в одном регионе Мобильный интернет на Камчатке может работать с перебоями 31 декабря

Власти Камчатского края сообщили о перебоях в работе мобильного интернета 31 декабря. По данным правительства, они коснутся операторов «МегаФон», МТС, «Билайн» и Tele2.

31 декабря в Камчатском крае, как и во многих регионах страны, будут наблюдаться перебои по передаче данных в сетях сотовых операторов большой четверки — «МегаФон», МТС, «Билайн» и Tele2 («Т2 Мобайл»), — сообщили власти.

Как пояснили власти, эти меры связаны с обеспечением безопасности населения и защитой инфраструктуры. Проводной интернет и бесплатные Wi-Fi-точки продолжат работать без изменений.

Утром 31 декабря стало известно, что в Санкт-Петербурге за последние сутки зафиксировано более 2,7 тыс. жалоб на перебои в работе мобильного интернета. Пик недовольства пришелся на поздний вечер 30 декабря, когда о проблемах заявили пользователи практически всех федеральных и региональных операторов.

Тем временем стало известно, что российские средства ПВО пресекли масштабную попытку атаки со стороны Украины в ночь на 31 декабря. Было сбито 86 дронов.