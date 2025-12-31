В Башкирии ребенок спас младшего брата из горящего дома

В Белорецке семилетний мальчик спас своего полуторагодовалого брата из горящего частного дома, сообщили в управлении МЧС по Башкирии. Возгорание удалось потушить.

Вечером 30 декабря в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме на улице Косогорной. Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что в горящем доме были дети. Один из них взял своего младшего брата на руки и унес его в безопасное место.

Благодаря решительным и грамотным действиям юного героя дети не пострадали, — говорится в сообщении.

Ранее в Бурятии 15-летний школьник и его отец спасли соседа во время пожара. Вместе с прибывшими пожарными они ликвидировали возгорание. Хозяин дома получил ожоги, но благодаря оперативным действиям удалось избежать более серьезных последствий. Спустя некоторое время после тушения пожара крыша здания вновь начала искрить, и школьник с отцом снова помогли специалистам. Спустя несколько дней после случившегося школьник получил благодарственное письмо.