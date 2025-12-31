Винегрет по ГОСТу на Новый год: сытно, витаминно, постно!

Планируете винегрет к новогоднему столу? Этот сочный салат засияет яркой звездой и порадует даже постящихся и веганов! Без капли майонеза и мяса, но невероятно аппетитный и питательный — то, что нужно для торжества!

Вам понадобятся: 3 средние свеклы, 4 картофелины, 3 морковки, 300 г соленых огурцов, 200 г консервированного зеленого горошка, 100 мл растительного масла, соль, перец по вкусу.

Отварите сырые овощи прямо в кожуре до мягкости, остудите и снимите шкурку. Покрошите все аккуратными кубиками по 1 см. Соедините вареные овощи с рублеными огурцами и горошком, сбрызните маслом, приправьте солью с перцем. Нежно перемешайте. Оставьте постный винегрет в холодильнике на час — ароматы раскроются ярче!

Разложите по порциям, украсьте свежей зеленью. Готовьте с удовольствием!

