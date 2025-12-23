Праздничный винегрет на Новый год: с фасолью и секретами

Готовите на стол к Новому году? Сытный и полезный праздничный винегрет с фасолью станет ярким дополнением к меню. Этот салат покорит гостей нежным вкусом и праздничным видом.
Ингредиенты (на 6 порций):
3 свеклы среднего размера;
2 морковки;
3 картофелины;
1 банка красной фасоли (слейте жидкость);
3 соленых огурчика;
1 луковица;
200 г зеленого горошка;
4 ст. л. растительного масла;
соль, перец, лимонный сок по вкусу.
Приготовление:
Сырые овощи (кроме лука) отварите в мундире до мягкости, остудите, очистите и нарежьте кубиками 1 см.
Огурцы и луковицу тоже покрошите мелко. Фасоль промойте.
Смешайте все в миске, добавьте горошек. Заправьте маслом, солью, перцем и соком лимона. Осторожно перемешайте.
Для праздничного вида украсьте зернами граната или зеленью. Дайте настояться час в холодильнике.
Праздничный винегрет готов! Он не только вкусный, но и богат витаминами — идеально для зимнего меню. Подавать охлажденным. Приятного аппетита!
Ранее мы поделились рецептом веганского бургера с тофу.