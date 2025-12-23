Новый год-2026
23 декабря 2025 в 10:10

Праздничный винегрет на Новый год: с фасолью и секретами

Готовите на стол к Новому году? Сытный и полезный праздничный винегрет с фасолью станет ярким дополнением к меню. Этот салат покорит гостей нежным вкусом и праздничным видом.

Ингредиенты (на 6 порций):

  • 3 свеклы среднего размера;

  • 2 морковки;

  • 3 картофелины;

  • 1 банка красной фасоли (слейте жидкость);

  • 3 соленых огурчика;

  • 1 луковица;

  • 200 г зеленого горошка;

  • 4 ст. л. растительного масла;

  • соль, перец, лимонный сок по вкусу.

Приготовление:

  1. Сырые овощи (кроме лука) отварите в мундире до мягкости, остудите, очистите и нарежьте кубиками 1 см.

  2. Огурцы и луковицу тоже покрошите мелко. Фасоль промойте.

  3. Смешайте все в миске, добавьте горошек. Заправьте маслом, солью, перцем и соком лимона. Осторожно перемешайте.

  4. Для праздничного вида украсьте зернами граната или зеленью. Дайте настояться час в холодильнике.

Праздничный винегрет готов! Он не только вкусный, но и богат витаминами — идеально для зимнего меню. Подавать охлажденным. Приятного аппетита!

