Праздничный винегрет на Новый год: с фасолью и секретами

Готовите на стол к Новому году? Сытный и полезный праздничный винегрет с фасолью станет ярким дополнением к меню. Этот салат покорит гостей нежным вкусом и праздничным видом.

Ингредиенты (на 6 порций):

3 свеклы среднего размера;

2 морковки;

3 картофелины;

1 банка красной фасоли (слейте жидкость);

3 соленых огурчика;

1 луковица;

200 г зеленого горошка;

4 ст. л. растительного масла;

соль, перец, лимонный сок по вкусу.

Приготовление:

Сырые овощи (кроме лука) отварите в мундире до мягкости, остудите, очистите и нарежьте кубиками 1 см. Огурцы и луковицу тоже покрошите мелко. Фасоль промойте. Смешайте все в миске, добавьте горошек. Заправьте маслом, солью, перцем и соком лимона. Осторожно перемешайте. Для праздничного вида украсьте зернами граната или зеленью. Дайте настояться час в холодильнике.

Праздничный винегрет готов! Он не только вкусный, но и богат витаминами — идеально для зимнего меню. Подавать охлажденным. Приятного аппетита!

