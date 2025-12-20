Новый год-2026
20 декабря 2025 в 11:11

Новый год без мяса: постные бургеры с тофу покорят всех

Постное меню на Новый год: веганские бургеры с тофу Постное меню на Новый год: веганские бургеры с тофу Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Готовы к Новому году без компромиссов для фигуры и души? Постные бургеры с тофу станут звездой праздничного стола — сочные, ароматные и полностью веганские. Этот простой рецепт порадует всех, кто соблюдает пост или просто любит полезную еду.

Для основы возьмите 400 г твердого тофу, нарежьте слайсами толщиной 1 см. Замаринуйте в смеси из 2 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. паприки, чеснока и куркумы. После получаса маринования обжарьте на антипригарной сковородке до золотистости с обеих сторон. Булочки разрежьте пополам и слегка подогрейте, выложите на булочки-основы листья салата, ломтики помидора, огурца и немного соуса из тахини с лимоном. Получатся идеальные постные бургеры — хрустящие снаружи, нежные внутри.

Соберите бургер и подавайте теплым. Такой ужин подарит праздничное настроение без тяжести в желудке. Экспериментируйте с приправами — и Новый год станет вкуснее!

Ранее мы поделились рецептом постного теплого салата с тофу.

