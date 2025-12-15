Теплый салат на Новый год: тофу сделает его звездой ужина

Новый год — время вкусных открытий за праздничным столом. Представьте теплый салат на Новый год, в котором нежный тофу тает во рту, а свежие овощи аппетитно хрустят. Это блюдо согреет тело и душу и удивит гостей.

Для основы возьмите 200 г тофу: нарежьте кубиками, обжарьте на оливковом масле с чесноком и специями 5 минут до золотистой корочки. Добавьте 150 г шампиньонов, нарезанных ломтиками, и тушите 3 минуты. В сковороду киньте 100 г стручковой фасоли, 1 болгарский перец в полосках и 100 г помидоров черри. Заправьте соевым соусом (2 ст. л.) и бальзамическим уксусом (1 ст. л.). Готовьте на среднем огне 7 минут, помешивая. Посыпьте кунжутом и зеленью. Получится яркий теплый салат на Новый год — 350 ккал на порцию, веганский и сытный.

Гости оценят! Готовьте с любовью — и праздник удастся!

