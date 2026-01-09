Салат «Нежность» с крабовыми палочками — легкий, сочный и тает во рту

Салат «Нежность» полностью оправдывает свое название. Он получается воздушным, мягким и очень гармоничным по вкусу. Сочетание крабового мяса, яиц и сыра давно стало классикой, а слой сырой моркови добавляет свежесть и легкую сладость, делая салат особенно сочным. Отличный вариант как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты: крабовое мясо или крабовые палочки — 200 г, яйца — 6 шт., сырая морковь — 1 крупная, твердый сыр — 70 г, майонез или сметана — по вкусу.

Приготовление: крабовое мясо мелко нарежьте или натрите на терке, при желании слегка подморозив для удобства. Яйца отварите вкрутую, очистите и разделите белки и желтки. Натрите их отдельно на мелкой терке. Сырую морковь и сыр также натрите на мелкой терке.

Выкладывайте салат слоями, каждый слегка промазывая майонезом или сметаной: первый слой — крабовое мясо, второй — яичные белки, третий — сырая морковь, четвертый — желтки, пятый — тертый сыр. Готовый салат украсьте зеленью и дайте ему немного настояться. В результате получается очень нежный, свежий и сбалансированный салат, который нравится и взрослым, и детям.

