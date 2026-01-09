Салат «Президент» сразит вас одним необычным слоем: слоёный хит для праздника или вкусного вечера из простых продуктов

Салат «Президент» давно прижился на праздничных столах благодаря удачному сочетанию варёного мяса, картофеля и сочной моркови. Он получается сытным, нежным и хорошо пропитывается, а особый слой из моркови с чесноком, майонезом и сыром делает вкус ярким и запоминающимся. Отличный вариант, когда хочется произвести впечатление без сложных ингредиентов.

Ингредиенты: картофель — 250 г, говядина — 200 г, маринованные огурцы — 150 г, сырая морковь — 150 г, российский сыр — 150 г, майонез — 200 г, чеснок — 2 зубчика, соль — по вкусу.

Приготовление: говядину и картофель отварите до готовности. Мясо остудите в бульоне, затем нарежьте соломкой. Картофель натрите на крупной тёрке. Смешайте майонез с измельчённым чесноком. Морковь натрите на мелкой тёрке и соедините с частью чесночного майонеза и тёртым сыром — это будет сочный пикантный слой. Собирайте салат слоями: первый слой — картофель, слегка подсолите и смажьте майонезом; второй слой — говядина, снова майонез; третий слой — маринованные огурцы, натёртые на крупной тёрке; четвёртый слой — морковь с чесноком, майонезом и сыром. Уберите салат в холодильник минимум на 30 минут для пропитки. Перед подачей можно дополнительно посыпать тёртым сыром или украсить зеленью.

