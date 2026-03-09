Зимняя Олимпиада — 2026
Морковные ПП-лепешки за 20 минут: низкоуглеводная основа для полезных бургеров. Сыр, морковь, яйцо — и никакой муки

Вся магия в том, что активные действия занимают 5 минут. Потерли, смешали, сформировали лепешки — и можно забыть о них на 20 минут, пока духовка делает свою работу. За это время вы успеваете умыться, собраться, нарезать овощи для начинки. А потом просто собираете готовые «тарелочки» в сытные, красивые и очень фотогеничные сэндвичи. Быстро, полезно, эстетично.

Для лепешек понадобится 150 г моркови, 100 г твердого сыра (например, чеддар или пармезан), 1 крупное яйцо, соль, черный перец и любимые специи по вкусу (паприка, сушеный чеснок, итальянские травы). Для начинки: мягкий творожный сыр, несколько листьев салата (айсберг, романо), несколько ломтиков ветчины или запеченной индейки, огурец или помидор. Морковь очистить и натереть на мелкой терке. Сыр натереть на средней терке. В миске соединить натертые морковь и сыр, добавить яйцо, щепотку соли, перец и специи.

Тщательно перемешать вилкой или руками до однородной, немного липкой массы. Духовку разогреть до 180 °C. Застелить противень пергаментной бумагой. Мокрыми руками сформировать из массы 4-6 круглых лепешек толщиной около 1 см, выложить их на пергамент. Выпекать 18-20 минут, пока края не подрумянятся, а середина не станет упругой. Достать из духовки и дать лепешкам полностью остыть на решетке — это важно для прочности. Для подачи на каждую остывшую лепешку намазать творожный сыр, выложить лист салата, ломтик ветчины и кружочки огурца или помидора. Можно есть как открытый сэндвич или сложить лепешку пополам.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

