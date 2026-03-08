Зимняя Олимпиада — 2026
Французская классика на русский лад: запеченный камамбер в двойной панировке. Подаю с паприковой картошкой и хрустящим беконом

Подписывайтесь на нас в MAX

Без этой хрустящей брони камамбер в духовке превратился бы в лужу. Но двойной слой яйца и сухарей работает как термостойкий щит. Он медленно пропекается, превращаясь в съедобную «скорлупу», в то время как внутри сыр проходит всю цепочку превращений: от холодного и упругого до текучего, обволакивающего и пьяняще-ароматного. Контраст между ними — и есть главный сюрприз блюда.

Для блюда понадобится упаковка бейби-картофеля, один круглый сыр камамбер (около 125-250 г), несколько ломтиков бекона, мука, 1-2 яйца, панировочные сухари, растительное масло, паприка, сушеный чеснок, соль, перец и свежая зелень для подачи. Картошку хорошо промыть и обсушить. Выложить в миску, полить растительным маслом, щедро присыпать паприкой, сушеным чесноком, солью и перцем. Перемешать, чтобы все картофелины покрылись специями. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Запекать в разогретой до 200°C духовке 25 минут.

Пока картошка печется, подготовить камамбер: обвалять его сначала в муке, стряхнув излишки, затем во взбитом яйце, а после — в панировочных сухарях. Повторить слои: снова обмакнуть в яйцо и обвалять в сухарях, чтобы получилась плотная, двойная панировка. Бекон нарезать широкими полосками. За 12 минут до готовности картошки достать противень, аккуратно подвинуть картофель, освободив место. Выложить в центр запанированный камамбер и кусочки бекона. Вернуть противень в духовку и запекать оставшееся время. Бекон должен стать хрустящим, а панировка на сыре — золотисто-коричневой. Подавать сразу, выложив на блюдо картофель, бекон и камамбер, который можно разрезать на части. Посыпать свежей рубленой зеленью (петрушка, кинза, зеленый лук).

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

