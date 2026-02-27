Печень с овощной поджаркой: один трюк — и она тает во рту

Печень говяжья с овощной поджаркой — вкусно с крупами и макаронами

Говяжья печень — продукт, который многие обходят стороной из-за горчинки и риска получить резиновую текстуру. Но есть один малоизвестный прием, который используют в профессиональных кухнях: вместо долгого замачивания в молоке — несколько капель яблочного уксуса прямо в сковороду. Он нейтрализует горечь, сохраняет сок внутри и дает легкую карамельную корочку.

Для приготовления потребуются: говяжья печень (полкило), одна солидная луковица, морковка (1 шт.), мясистый болгарский перчик (1 шт.), яблочный уксус 6% (1 ч. л.), растительное маслице (3 ст. л.), соль и свежемолотый черный перец — добавьте их по своему вкусу, а также щепотка сухого тимьяна для аромата.

Печень нарезают полосками толщиной около одного санитметра, обсушивают бумажным полотенцем. Разогревают маслице до легкого дымка, выкладывают кусочки в один слой и обжаривают по 1,5 минуты с каждой стороны — не дольше. Сбрызгивают яблочным уксусом, добавляют нарезанные лучок, морковку и перчик, убавляют огонь и томят под крышкой 10 минут. Подают с гречкой, рисом или пастой — поджарка из овощей заменяет отдельный соус.

Калорийность на 100 г: 118 ккал.

БЖУ: 18,2/3,8/4,5.

