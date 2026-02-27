Три полноценных ужина за полчаса: постные хиты, которые покорят даже мясоедов

Готовлю три сытных постных ужина за 30 минут — и каждый раз удивляюсь, как из простых продуктов получаются настоящие кулинарные шедевры. Это гениально просто и невероятно вкусно, идеально для тех, кто держит пост или просто хочет разнообразить меню без мяса. Их необычность в том, что рис и фасоль превращаются в нежную запеканку, грибы создают иллюзию сливочной пасты без грамма молока, а гречка с капустой становятся сочными, хрустящими котлетами.

Запеканка с рисом и фасолью: отварите 100 г риса до полуготовности. Смешайте с банкой консервированной фасоли, 1 обжаренной луковицей, 2 ст. ложками томатной пасты, солью и специями. Выложите в форму, залейте 100 мл овощного бульона и запекайте 20 минут при 180°C. Получается сытное, рассыпчатое блюдо с насыщенным вкусом.

Постная паста с шампиньонами: обжарьте 300 г нарезанных шампиньонов с луком до золотистости. Добавьте 2 зубчика чеснока, 100 мл овощного бульона, соль, перец и зелень. Тушите 5 минут, смешайте с отварной пастой. Нежный, ароматный соус, напоминающий сливочный.

Гречнево-капустные котлеты: 200 г отварной гречки, 300 г мелко нашинкованной капусты, 1 обжаренная луковица, 2 ст. ложки муки, соль, перец — всё измельчите блендером, сформируйте котлеты и обжарьте до румяной корочки. Хрустящие снаружи, нежные внутри, с лёгкой сладостью капусты.

