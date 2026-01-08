Атака США на Венесуэлу
Крабовый салат «Свежесть» смешивается за 5 минут: варить ничего не нужно, а получается очень вкусно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Крабовый салат «Свежесть» — настоящая находка, когда нет времени готовить, но хочется чего-то вкусного и легкого. Варить ничего не нужно: все просто нарезали, смешали — и можно подавать. Сочетание крабовых палочек, свежего огурца и фасоли делает салат сочным, нежным и очень освежающим. Он отлично подойдет и для быстрого перекуса, и для праздничного стола, особенно если гости уже на пороге.

Ингредиенты: крабовые палочки — 200 г, свежие огурцы — 2 шт., красная консервированная фасоль — 1 банка, чеснок — 2-3 зубчика, майонез — по вкусу.

Приготовление: крабовые палочки и огурцы нарежьте небольшими аккуратными кубиками. Выложите их в салатник, добавьте фасоль, предварительно слив жидкость. Чеснок пропустите через пресс, добавьте майонез и хорошо перемешайте. Салат готов к подаче — легкий, ароматный и по-настоящему свежий.

Ранее мы делились рецептом, в котором простые ингредиенты складываются в изумительное сочетание. Салат «Гусарский» — сытный, яркий и по-праздничному вкусный.

Проверено редакцией
