Простые ингредиенты в салате «Гусарский» складываются в изумительное сочетание: он сытный, яркий и по-праздничному вкусный

Салат «Гусарский» — это удачное сочетание простых ингредиентов с насыщенным, запоминающимся вкусом. Картофель и яйца делают его сытным, ветчина добавляет пикантности, а чернослив с орехами — благородную сладкую нотку. Такой салат отлично смотрится на праздничном столе и всегда собирает комплименты.

Ингредиенты: картофель отварной — 3 шт., репчатый лук — 1 средний, яйца — 3 шт., ветчина — 150 г, консервированная кукуруза — 1 небольшая банка, чернослив — 100 г, орехи (любые) — 100 г, майонез — по вкусу.

Приготовление: салат выкладывайте слоями, каждый слой слегка смазывая майонезом.

Первый слой — картофель, натёртый на крупной тёрке. Второй слой — мелко нарезанный репчатый лук. Третий слой — ветчина, нарезанная небольшими кубиками. Четвёртый слой — чернослив: промойте его, залейте кипятком на несколько минут и мелко нарежьте. Пятый слой — орехи, слегка обжаренные и измельчённые. Шестой слой — кукуруза, предварительно слитая от жидкости. Седьмой слой — яйца, натёртые на мелкой тёрке.

Готовый салат украсьте по своему вкусу и дайте настояться в холодильнике 1–2 часа — так он станет ещё нежнее и вкуснее.

