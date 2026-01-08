Простые ингредиенты в салате «Гусарский» складываются в изумительное сочетание: он сытный, яркий и по-праздничному вкусный

Салат «Гусарский» — это удачное сочетание простых ингредиентов с насыщенным, запоминающимся вкусом. Картофель и яйца делают его сытным, ветчина добавляет пикантности, а чернослив с орехами — благородную сладкую нотку. Такой салат отлично смотрится на праздничном столе и всегда собирает комплименты.
Ингредиенты: картофель отварной — 3 шт., репчатый лук — 1 средний, яйца — 3 шт., ветчина — 150 г, консервированная кукуруза — 1 небольшая банка, чернослив — 100 г, орехи (любые) — 100 г, майонез — по вкусу.
Приготовление: салат выкладывайте слоями, каждый слой слегка смазывая майонезом.
- Первый слой — картофель, натёртый на крупной тёрке.
- Второй слой — мелко нарезанный репчатый лук.
- Третий слой — ветчина, нарезанная небольшими кубиками.
- Четвёртый слой — чернослив: промойте его, залейте кипятком на несколько минут и мелко нарежьте.
- Пятый слой — орехи, слегка обжаренные и измельчённые.
- Шестой слой — кукуруза, предварительно слитая от жидкости.
- Седьмой слой — яйца, натёртые на мелкой тёрке.
Готовый салат украсьте по своему вкусу и дайте настояться в холодильнике 1–2 часа — так он станет ещё нежнее и вкуснее.
