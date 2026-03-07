Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 19:46

Пхали — грузинское блюдо для вкусных ужинов и Великого поста: стручковая фасоль в ореховом соусе

Фото: D-NEWS.ru
Пхали — это яркое и ароматное грузинское блюдо для вкусных ужинов и Великого поста. Нежная стручковая фасоль в сочетании с пикантным ореховым соусом, приправленным чесноком, создает настоящий праздник вкуса.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 500 г свежей или замороженной стручковой фасоли, 100 г грецких орехов, 1 луковица, 2-3 зубчика чеснока, пучок кинзы, 1 ч. л. хмели-сунели, 0,5 ч. л. молотого кориандра, сок половины лимона, соль, перец по вкусу, растительное масло.

Как приготовить

Фасоль отварите в подсоленной воде до мягкости (около 5–7 минут), откиньте на дуршлаг и дайте стечь. Грецкие орехи измельчите в блендере или мясорубке в крошку. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистости. В миске смешайте орехи, обжаренный лук, выдавленный чеснок, мелко рубленную кинзу, хмели-сунели, кориандр, лимонный сок, соль и перец. Добавьте немного воды (2-3 ст. л.), чтобы получилась пастообразная масса. Смешайте фасоль с ореховым соусом и тщательно перемешайте. Дайте пхали настояться в холодильнике час. Подавайте, выложив горкой и украсив зернами граната и зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить постное рагу, которое останется вкусным на второй и третий день.

Проверено редакцией
