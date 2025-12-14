Намазка с тофу: нежная кремовка для бутербродов и брускетт

Хотите приготовить легкую и вкусную намазку для бутербродов или брускетт? Попробуйте рецепт намазки с тофу: он простой, полезный и идеален для веганов и постящихся. Готовится за 10 минут, а результат порадует нежной текстурой.

Возьмите 200 г твердого тофу, 1 ст. л. тахини, сок половинки лимона, 1 зубчик чеснока, соль, перец и свежую зелень по вкусу. Сблендерите до гладкости, добавьте немного воды для более мягкой консистенции. Намажьте на хлеб, добавьте помидоры или авокадо — и наслаждайтесь! Хранится в холодильнике до 3 дней.

Попробуйте эту намазку с тофу прямо сегодня — она сделает ваши бутерброды незабываемыми. Поделитесь результатом в комментариях!

Ранее мы поделились рецептом рулетов из лаваша с тофу-паштетом.