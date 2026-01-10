«Улов царя»: королевское блюдо для праздничного стола, которое покорит всех без исключения!

Мечтаете удивить гостей чем‑то по‑настоящему эффектным и вкусным? Приготовьте «Улов царя» — красную рыбу в слоеном тесте. Это блюдо не только восхитит гурманов изысканным вкусом, но и станет настоящим украшением вашего стола. Даже неопытная хозяйка справится с рецептом, а результат превзойдет все ожидания!

Для начала подготовьте ингредиенты: лосось (300 г), шампиньоны (5–7 шт.), репчатый лук (1 шт.), чеснок (2 дольки), шпинат (100 г), сливочное масло (1 большая ложка), растительное масло (1 маленькая ложка), тертый пармезан (30 г), панировочные сухари (1–2 большие ложки), крем‑сыр (100 г), слоеное тесто (250 г), яйцо (1 шт.), вода (1 большая ложка), соль и черный молотый перец по вкусу.

Обжарьте нарезанные шампиньоны с луком, добавьте чеснок и шпинат, затем вмешайте пармезан, сухари и крем‑сыр. Посолите, поперчите и снимите с плиты. Лосось посолите, поперчите, снимите кожу и удалите кости. Раскатайте тесто, выложите в центр начинку, сверху поместите рыбу. Заверните тесто, сформировав плотный сверток, переложите на противень. Взбейте яйцо с водой, смажьте тесто, сделайте надрезы и запекайте при 220 °C 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте горячим — ваши гости будут в восторге!

