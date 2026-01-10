Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 08:32

ПП-пирог на творожном тесте с курицей и грибами: скрасит завтраки, перекусы и диеты

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот ПП-пирог на творожном тесте с курицей и грибами — настоящая находка для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от вкусной и сытной выпечки.

Его польза в идеальном балансе: творожное тесто богато кальцием и дает белковую основу без лишних углеводов, а начинка из куриного филе и грибов — это чистый белок и клетчатка при минимальной калорийности. Этот пирог легко скрасит завтраки, перекусы и диеты.

Рецепт: для теста понадобится 250 г мягкого творога (0–5%), 2 яйца, 4–5 ст. л. цельнозерновой или овсяной муки, щепотка соли, разрыхлитель. Для начинки: 300 г куриного филе, 200 г шампиньонов, 1 луковица, зелень, соль, перец, натуральный йогурт для смазывания. Курицу и грибы мелко нарезать, лук измельчить, обжарить все вместе до готовности, посолить, поперчить. Духовку разогреть до 180 °C. Для теста творог смешать с яйцами, добавить муку, соль, разрыхлитель, замесить мягкое тесто. Разделить его на две неравные части. Большую часть распределить по дну формы с бортиками. Выложить остывшую начинку. Меньшую часть теста раскатать в пласт и накрыть пирог сверху, защипнуть края. Смазать поверхность йогуртом для румяности. Выпекать 30–35 минут до золотистой корочки. Дать остыть.

Ранее стало известно, как приготовить творожник с грушами.

Проверено редакцией
Читайте также
Творожный пирог с шоколадной крошкой вместе теста: домашняя выпечка на скорую руку
Общество
Творожный пирог с шоколадной крошкой вместе теста: домашняя выпечка на скорую руку
С десертами больше не парюсь — всегда выручает этот восточный пирог! Замешиваю простое тесто и накрываю шапкой вкуснющей начинки
Общество
С десертами больше не парюсь — всегда выручает этот восточный пирог! Замешиваю простое тесто и накрываю шапкой вкуснющей начинки
Операция «Антиоливье»: салат «Просветление» за 10 минут!
Семья и жизнь
Операция «Антиоливье»: салат «Просветление» за 10 минут!
Сбрось лишнее за день: меню фруктовой «разгрузки» — худеем на сладком!
Семья и жизнь
Сбрось лишнее за день: меню фруктовой «разгрузки» — худеем на сладком!
Как восстановиться после застолий: пошаговый план овощной разгрузки
Семья и жизнь
Как восстановиться после застолий: пошаговый план овощной разгрузки
пироги
рецепты
диеты
правильное питание
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как вернуться к работе после новогодних каникул: лучшие рецепты детокса
В Финляндии рассказали о тайном проекте с ядерным оружием
Пушков уличил Каллас в лживых обвинениях
За два часа над Россией сбили восемь БПЛА
Стало известно количество попыток США провести санкции против России
Пять штатов США подали иск против администрации Трампа
Россияне жалуются на сбой в Telegram
Юрист раскрыл детали штрафов за переводы денег на карту
Киеву предрекли превращение в «город-призрак» после заявления Кличко
В Госдуме рассказали, что делать с новогодней елкой после праздников
Непогода в Москве срывает планы авиапассажиров
Роботы заменят мигрантов на стройках? Кого ИИ оставит без работы в 2026-м
Овечкин обновил рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ
Рубль был признан эталоном защиты от фальшивок
Гол Овечкина дал «Вашингтону» разгромить «Чикаго» в НХЛ
Стала известна дата нового заседания СБ ООН по Украине
Операция «Антиоливье»: салат «Просветление» за 10 минут!
Трамп раскрыл, куда США не хотят допускать Россию
Ватикан пытался спасти Мадуро от ареста
«Три ключевых объекта»: российские дроноводы нанесли серьезный урон ВСУ
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.