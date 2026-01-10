ПП-пирог на творожном тесте с курицей и грибами: скрасит завтраки, перекусы и диеты

Этот ПП-пирог на творожном тесте с курицей и грибами — настоящая находка для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от вкусной и сытной выпечки.

Его польза в идеальном балансе: творожное тесто богато кальцием и дает белковую основу без лишних углеводов, а начинка из куриного филе и грибов — это чистый белок и клетчатка при минимальной калорийности. Этот пирог легко скрасит завтраки, перекусы и диеты.

Рецепт: для теста понадобится 250 г мягкого творога (0–5%), 2 яйца, 4–5 ст. л. цельнозерновой или овсяной муки, щепотка соли, разрыхлитель. Для начинки: 300 г куриного филе, 200 г шампиньонов, 1 луковица, зелень, соль, перец, натуральный йогурт для смазывания. Курицу и грибы мелко нарезать, лук измельчить, обжарить все вместе до готовности, посолить, поперчить. Духовку разогреть до 180 °C. Для теста творог смешать с яйцами, добавить муку, соль, разрыхлитель, замесить мягкое тесто. Разделить его на две неравные части. Большую часть распределить по дну формы с бортиками. Выложить остывшую начинку. Меньшую часть теста раскатать в пласт и накрыть пирог сверху, защипнуть края. Смазать поверхность йогуртом для румяности. Выпекать 30–35 минут до золотистой корочки. Дать остыть.

Ранее стало известно, как приготовить творожник с грушами.