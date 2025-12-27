Забудьте про запеканки с изюмом и курагой, этот рецепт намного вкуснее: творожник с минимумом муки

Забудьте про запеканки с изюмом и курагой! Этот рецепт творожника с грушами, в котором минимумом муки, намного вкуснее.

Вкус получается нежным, слегка влажным, с приятной кислинкой творога и йогурта, которую идеально оттеняют сладкие, тающие кусочки груши. Это блюдо станет любимым десертом для всей семьи.

Вам понадобится: 500 г творога (5–9%), 2 яйца, 150 г греческого йогурта (или густой сметаны), 4–5 ст. л. сахара, 50 г муки (примерно 3 ст. л.), 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин, щепотка соли, 2 спелые, но твердые груши. Духовку разогрейте до 180 °C. Творог протрите через сито или взбейте блендером. Добавьте яйца, йогурт, сахар, ванилин, соль и взбейте до гладкости. Всыпьте муку с разрыхлителем и аккуратно перемешайте. Груши очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте средними кубиками и вмешайте в тесто. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте мукой или манкой. Выложите тесто, разровняйте. Выпекайте 40–45 минут до золотистой корочки и сухой зубочистки. Дайте полностью остыть в форме.

