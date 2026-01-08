Завтрак за 10 минут: сытная яичница в тортилье — спасение для занятых хозяек

Утро бывает таким суетным, что на готовку почти не остается времени. Но даже в спешке можно порадовать себя и близких вкусным завтраком! Предлагаю простой рецепт с минимальным набором ингредиентов — всего два основных продукта, а результат превзойдет ожидания. Такое блюдо отлично насытит и подарит заряд бодрости на весь день.

Возьмите две мексиканские тортильи и три яйца, добавьте соль и перец по вкусу. На сухой сковороде слегка подогрейте первую тортилью, чтобы она стала пластичной, затем уберите. Во вторую тортилью, уже с небольшим количеством масла на сковороде, разбейте яйца, приправьте специями и накройте первой подогретой тортильей.

Накройте крышкой и готовьте пять минут на среднем огне, потом аккуратно переверните и доведите до готовности еще пару минут без крышки. При желании можно добавить ветчину, сыр, томаты или зелень — будет еще вкуснее! Подавайте с чаем или кофе, разрезав на кусочки. Приятного аппетита!

