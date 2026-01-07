Атака США на Венесуэлу
Цыпленок табака, который плавится во рту: простой грузинский секрет с маслом и чесноком

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хотите приготовить курицу так, чтобы мясо было невероятно сочным и буквально таяло, тогда цыпленок табака по-грузински — ваш идеальный вариант. Весь секрет в особой подготовке тушки и волшебной пропитке ароматным маслом.

Вам понадобится цыпленок весом около 1–1.2 кг, 150 граммов сливочного масла, головка чеснока, 2 столовые ложки соли, 2 чайные ложки свежемолотого черного перца, по 1 чайной ложке молотого кориандра и столовой ложке хмели-сунели, пучок свежей кинзы и половинка лимона. Цыпленка нужно разрезать по грудке и раскрыть «книжкой», чтобы придать ему плоскую форму. Затем его обмазывают смесью всех сухих приправ и оставляют мариноваться примерно на час.

Пока мясо пропитывается, приготовьте ароматное масло: размягченное сливочное масло смешайте с измельченным чесноком и мелко нарезанной кинзой. Жарьте цыпленка на хорошо разогретой сковороде под прессом (например, под тарелкой с банкой воды) примерно 10 минут на сильном огне. Затем переверните, смажьте чесночным маслом и готовьте еще около 15 минут на умеренном огне, поливая выделяющимся соком. Подавайте с долькой лимона — и наслаждайтесь нежнейшим мясом!

Ранее сообщалось: если надоело однообразное куриное филе, попробуйте эту быструю и недорогую запеканку. Простые продукты, минимум усилий, а на выходе — ароматное сытное блюдо с золотистой сырной корочкой, которое оценят все домашние.

Проверено редакцией
Марина Макарова
М. Макарова
