Все еще готовите салат из крабовых палочек? Попробуйте эту горячую закуску — приготовил сэндвич раз и теперь делаю постоянно

Эта закуска сочетает в себе простоту приготовления и изысканный вкус. Нежные крабовые палочки, пикантная икра с копченым лососем и тягучий расплавленный сыр на подрумяненном багете создают идеальное горячее канапе, которое не стыдно подать даже на праздничный фуршет.

150 г крабовых палочек мелко нарезаю или разбираю на тонкие волокна. Добавляю полбанки (примерно 70–80 г) деликатесной икры с копченым лососем и 1/2 ч. л. майонеза. Все аккуратно перемешиваю, стараясь не превратить икру в пюре. Багет нарезаю на ломтики толщиной 1,5–2 см. Можно слегка подсушить их в тостере или на сухой сковороде для большей хрусткости. На каждый ломтик багета выкладываю ложку крабовой начинки. 60 г твердого сыра натираю на мелкой терке и обильно посыпаю им каждый бутерброд. Выкладываю заготовки на противень, застеленный пергаментом. Ставлю в разогретую до 200 °C духовку или под горячий гриль на 5–7 минут, пока сыр не расплавится и не начнет слегка пузыриться, а края багета не подрумянятся. Подаю сразу, пока бутерброды горячие и хрустящие.

