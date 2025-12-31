Хит кухни США на Новый год: салат «Кобб» — бомба для новогоднего стола

Хит кухни США на Новый год: салат «Кобб» — бомба для новогоднего стола. Это настоящая звезда американской кухни и безумно вкусный вариант для праздничного стола. Сочетание свежих овощей, нежной курицы, сыра, бекона и яиц делает его сытным, ярким и невероятно аппетитным. Этот салат точно станет центром внимания на новогоднем столе, удивит гостей и подарит невероятный вкус каждому.

Ингредиенты: куриная грудка отварная или обжаренная — 300 г, яйца вареные — 4 шт., авокадо — 1 шт., помидоры — 2–3 шт., листья салата (романо или айсберг) — 120 г, сыр голубой или чеддер — 80 г, бекон — 100 г, зеленый лук — 20 г, оливки — 50 г, соль, черный молотый перец — по вкусу, заправка: оливковое масло — 3 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., горчица — 1 ч. л., мед — 1 ч. л.

Приготовление: курицу нарежьте кубиками, яйца — дольками, авокадо — кусочками, помидоры — кубиками, бекон обжарьте до хрустящей корочки и порежьте. Листья салата порвите руками. На большой тарелке выложите салат слоями или рядами: салат, курица, яйца, авокадо, помидоры, бекон, сыр и оливки. Посыпьте мелко нарезанным зеленым луком. Смешайте ингредиенты для заправки и полейте салат перед подачей. Аккуратно перемешайте или подавайте слоями для красоты.

