Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 07:17

В Совфеде раскрыли тайный смысл слов фон дер Ляйен об Украине в ЕС

Пушков: вопрос вступления Украины в НАТО фактически снят с повестки дня

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что вступление Украины в Евросоюз может стать гарантией ее безопасности, говорит о снятии с повестки дня вопроса о членстве Киева в блоке НАТО, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. По его мнению, соответствующий пункт в мирном плане, который президент Украины Владимир Зеленский привез в США, не был принят американским лидером Дональдом Трампом.

Речь о вступлении в НАТО уже не идет, вопрос снят с повестки дня. Хотя в тех 20-ти пунктах, что Зеленский привез Трампу, было заложено положение, что прием Украины в НАТО будет решен в будущем самими странами Альянса, судя по всему, этот пункт не был принят Трампом, — написал Пушков.

Сенатор отметил, что вторая важная мысль, скрывающаяся за словами фон дер Ляйен, — недоверие к НАТО, как структуре, которая способна дать Украине гарантии безопасности, потому что внутри Альянса назрел раскол из-за позиции США, Венгрии и еще нескольких европейских стран.

В-третьих, считает он, фон дер Ляйен не прямо, но косвенно подтвердила, что в планах руководителей ЕС создать новый военный блок «евроНАТО» из готовых к этому стран — членов сообщества.

Ранее американские СМИ писали, что условия, выдвинутые Зеленским, могут стать причиной провала переговоров. Журналисты уверены, что предоставление надежных гарантий безопасности со стороны США для Украины может создать значительные политические и геополитические трудности для администрации Трампа. Кроме того, приверженцы американского президента могут выразить недовольство, если США решат вступить в союз с Украиной.

