21 января 2026 в 09:13

«Как скот»: в Гренландии резко ответили Трампу на планы по покупке острова

Депутат Фенкер заявил о недопустимости продажи Гренландии США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/dpa/Global Look Press
Гренландия и ее жители не могут быть предметом купли-продажи, заявил депутат местного парламента Куно Фенкер в беседе с РИА Новости на фоне слухов о возможной передаче острова США. Он подчеркнул намерение Гренландии вернуть полный суверенитет и самостоятельно строить внешние связи в рамках мирового права.

Люди и страны не продаются. Мы не продаемся, как <…> скот, если так можно сказать, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что европейские страны, вероятно, не станут активно противиться возможному присоединению Гренландии к Соединенным Штатам. Он отметил, что Дания не способна обеспечить защиту острова, который, по его словам, представляет значительный интерес для Вашингтона.

Кроме того, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что европейские страны не способны дать гарантии защиты Киеву, пока не решат задачу безопасности своих рубежей. По его словам, сейчас внимание ЕС сосредоточено на теме Гренландии, а проблема украинской безопасности отошла на задний план.

