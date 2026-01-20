Стало известно, почему Европа предпочла Гренландию Украине Экс-нардеп Килинкаров: Европа не обезопасит Киев, пока не защитит свои границы

Европейские государства не могут гарантировать защиту Киеву, пока не обеспечат безопасность собственных границ, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Он отметил, что страны Европы в настоящее время сконцентрируются на теме Гренландии, а вопрос безопасности Украины отошел для ЕС «на десятый план».

Появилась Гренландия на повестке дня, и, соответственно, вопрос Украины ушел на десятый план. О нем сейчас мало кто в принципе будет вспоминать, потому что для европейцев крайне важна история Гренландии. Как могут страны ЕС гарантировать безопасность Киеву, если они не могут защитить собственные территории? Поэтому, я думаю, они сконцентрируются на вопросе Гренландии, а Украину пока отложат в сторону, — пояснил Килинкаров.

Ранее депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что ситуация на Украине отошла на второй план, это показал Всемирный экономический форум в Давосе. По его словам, перспективы страны и ее президента Владимира Зеленского выглядят катастрофическими.