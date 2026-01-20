Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 15:59

«Все пропало, их снимают»: экс-нардеп о провале Зеленского

Экс-нардеп Олейник: форум в Давосе показал, что Украина отошла на второй план

Владимир Олейник Владимир Олейник Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Всемирный экономический форум в Давосе уже показал, что ситуация на Украине отошла на второй план, а перспективы страны и ее президента Владимира Зеленского выглядят катастрофическими, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, американский лидер Дональд Трамп дает понять, что украинский конфликт должен решать не он, а европейские лидеры.

Я думаю, вчера Трамп дал очень хороший посыл: украинским конфликтом должна заниматься Европа и Зеленский. Это не его Афганистан и не его конфликт. У него Гренландия. Пусть Европа занимается Зеленским, а он посмотрит на результат, который уже очевиден: это будет катастрофа. Давос показал, что на первом плане — Гренландия. Украина уходит непонятно куда, встречи с Трампом не предполагаются, а Зеленский то летит, то не летит. €800 млрд на процветание никого не интересуют. Все пропало, их снимают. Катастрофа, — высказался Олейник.

Ранее журналист Барак Равид заявил, что Зеленский все еще может принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, но только если там будет организована встреча с Трампом. По его словам, политик намерен подписать план послевоенного восстановления Украины.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Украина
США
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
От римлян до наших дней: полная история коньяка и его будущее
Мошенники начали обманывать россиян под видом Красного Креста
«Публичная анафема»: посол рассказал, как в Дании относятся к торговле с РФ
В Европе продадут старейшую пивоварню
Маньяк-аниматор с Гоа может быть причастен к убийству 15 женщин
В Русском музее раскрыли секрет популярности в новогодние праздники
«Просто не будет»: украинцам посоветовали изображать льва и рычать по утрам
Стало известно, как экс-министр обороны Иванов встретил Новый год в СИЗО
Энберт раскрыл уровень конкуренции в российском фигурном катании
Невидимый город: как коммуникации влияют на качество жизни
Стало известно число россиян, регулярно посещающих фитнес-клубы
«Все пропало, их снимают»: экс-нардеп о провале Зеленского
Жителю Крыма вынесли приговор за повторную езду в алкогольном опьянении
Рудковская оценила скандал в семье Бекхэмов
Зеленский пошел против Трампа в одном вопросе
Специалисты Роспотребнадзора оценили экономический ущерб из-за ОРВИ
Хитрая воровка из Петербурга по ночам обносила магазин, в котором работала
Труп в гидрокостюме: в Босфоре нашли тело пловца Свечникова?
Политолог ответил, в каком случае Россия может вступить в Совет мира
Разрушительный ураган и холод до -9? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.