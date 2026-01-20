«Все пропало, их снимают»: экс-нардеп о провале Зеленского

Всемирный экономический форум в Давосе уже показал, что ситуация на Украине отошла на второй план, а перспективы страны и ее президента Владимира Зеленского выглядят катастрофическими, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, американский лидер Дональд Трамп дает понять, что украинский конфликт должен решать не он, а европейские лидеры.

Я думаю, вчера Трамп дал очень хороший посыл: украинским конфликтом должна заниматься Европа и Зеленский. Это не его Афганистан и не его конфликт. У него Гренландия. Пусть Европа занимается Зеленским, а он посмотрит на результат, который уже очевиден: это будет катастрофа. Давос показал, что на первом плане — Гренландия. Украина уходит непонятно куда, встречи с Трампом не предполагаются, а Зеленский то летит, то не летит. €800 млрд на процветание никого не интересуют. Все пропало, их снимают. Катастрофа, — высказался Олейник.

Ранее журналист Барак Равид заявил, что Зеленский все еще может принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, но только если там будет организована встреча с Трампом. По его словам, политик намерен подписать план послевоенного восстановления Украины.