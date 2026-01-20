Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 14:56

Стало известно, ради чего Зеленский может отправиться на форум в Давос

Axios: Зеленский может поехать в Давос ради встречи с Трампом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский все еще может принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, но только если там будет организована встреча с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил журналист портала Axios Барак Равид на своей странице в соцсети X. По его информации, политик намерен подписать план послевоенного восстановления Украины.

Зеленский может отправиться в Давос в случае проведения двусторонней встречи с Трампом для подписания так называемого плана процветания (плана послевоенного восстановления Украины. — NEWS.ru), — написал Равид.

Ранее портал Axios указал, что подписание «плана процветания» между президентами Украины и США в Давосе отменили. Причиной называют ситуацию вокруг Гренландии.

Тем временем издание Politico констатировало, что украинской делегации приходится прилагать усилия, чтобы удержать внимание делегатов на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как отметили авторы публикации, фокус участников мероприятия сместился на внутренний кризис трансатлантического сотрудничества в связи с ситуацией вокруг Гренландии.

Украина
форумы
Давос
США
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
